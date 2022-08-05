Посол Эфиопии заявил о восстановлении прямого авиасообщения с Россией

Аддис-Абеба, Эфиопия (Фото: Cara Anna / AP)

Эфиопия с 23 августа возобновляет прямое авиасообщение с Россией. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил посол страны Алемайеху Тегену.

«С 23 августа возобновляется авиасообщение, будет три рейса в неделю», — сказал посол. Рейсы будет выполнять Ethiopian Airlines.

Посол заявил, что прямое авиасообщение между Москвой и столицей Эфиопии Аддис-Абебой прерывалось из-за пандемии. По его словам, возобновление прямого авиасообщения спровоцирует всплеск интереса со стороны российских туристов.

В середине марта Ethiopian Airlines объявила о прекращении полетов в Россию. При этом Ассоциация туроператоров сообщала, что рейсы будут приостановлены до середины апреля. Тогда причина отмены рейсов не называлась.