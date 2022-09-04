Израиль утвердил соглашение о возобновлении авиасообщения с Турцией

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Турция и Израиль договорились возобновить авиасообщение, написал в Twitter израильский премьер-министр Яир Лапид.

«Сегодня в правительстве утвердили соглашение об установлении авиасообщения между Турцией и Израилем. Отныне израильские воздушные суда смогут приземляться и взлетать из Стамбула, а также из других пунктов назначения в Турции», — написал Лапид.

Израиль прекратил авиасообщение с Турцией в 2007 году, при этом турецкие авиакомпании продолжали летать в Израиль, отмечает The Times of Israel. Причиной этого решения Тель-Авива газета называет отказ турецких властей соблюдать особые требования безопасности Израиля.

В этом году Израиль и Турция начали налаживать отношения после более чем десяти лет охлаждения. Анкара и Тель-Авив взаимно обвиняли друг друга в поддержке терроризма. Израилю не нравилась поддержка Турцией группировки ХАМАС, которая находится у власти в секторе Газа, Турция же считала Израиль «государством-оккупантом». В 2018-м Турция отозвала своего посла из Израиля и выслала из Турции посла Израиля.

В июне этого года прошла встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с Лапидом, тогда возглавлявшим МИД Израиля. По ее итогам стороны заявили, что будут повышать дипломатический уровень двусторонних отношений до послов. Кроме того, Лапид поблагодарил Анкару за спасение израильтян, на которых Иран готовил нападение на территории Турции.

17 августа Лапид провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме и возвращении послов двух стран в столицы.