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Россия и Абхазия разработали план восстановления авиасообщения

МЭР России: разработан проект «дорожной карты» восстановления авиасообщения с Абхазией
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Разработан проект «дорожной карты» по возобновлению авиасообщения между Россией и Абхазией, сообщил заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач на форуме «Деловое сотрудничество России и Абхазии: актуальное состояние и точки роста», передает ТАСС.

Восстановить авиасообщение можно будет после реконструкции закрытого аэропорта Сухума вблизи села Бабушара — стоимость реализации этого проекта Вольвач оценил в 20,54 млрд руб. «Планируемая пропускная способность аэропорта после первого этапа реконструкции составляет 400 пассажиров в час, или 3 млн пассажиров в год», — сказал он.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил, что реконструкцией аэропорта займется российский инвестор, он «почти определен», передает «Интерфакс».

Аэропорт в селе Бабушара в 18 км от столицы Абхазии Сухума был закрыт в 1993 году, после окончания грузино-абхазской войны. В 2006 году Международная организация гражданской авиации (ICAO) аннулировала код аэропорта и изъяла информацию о нем из своих документов.

В 2019 году власти Абхазии наделили сухумский аэропорт статусом аэропорта совместного базирования гражданской и государственной авиации, ему был присвоен международный буквенный код.

Теги
Абхазия авиасообщение Минэкономразвития восстановление авиасообщения дорожная карта
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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