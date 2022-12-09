США заявили, что нефти из России почти нет на танкерах в Турции
Почти на всех танкерах, которые турецкие власти не пропускают через проливы Босфор и Дарданеллы, нет российской нефти, Вашингтон обсуждает этот вопрос с Анкарой, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга. Трансляция шла на странице американской администрации в Twitter.
«Мы связались с Турцией, рассказав о том, что ограничение цен распространяется только на российскую нефть, и объяснили, что ограничение не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие воды. Насколько мы понимаем, практически все танкеры, которые [Анкара] задерживает, перевозят нефть не из России, и на них ограничение не распространяется», — сказала она.
По информации судовых брокеров и сервиса TankerTrackers.com, большая часть нефти на застрявших в Турции танкерах имеет казахстанское происхождение.
5 декабря газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщила, что у берегов Турции сформировалась пробка из нефтяных танкеров. В тот день в силу вступил потолок цен на российскую нефть, согласованный странами G7, ЕС и Австралией. Теперь суда с российской нефтью могут получить доступ к западным страховщикам только в случае, если сырье продается по цене не выше $60 за баррель.
Турция 1 декабря ввела для нефтяных танкеров, проходящих через проливы, требование предоставить письмо от страховой компании с подтверждением страховки. В генеральном управлении мореходства страны, пояснили, что пробки возникли из-за отказа танкеров предоставить письма.
Страны Запада раскритиковали Анкару за это решение, писала газета. Замглавы Минфина США Уолли Адейемо в разговоре с представителем МИД Турции, как и Жан-Пьер, подчеркивал, что введенный с 5 декабря лимит цен на российскую нефть не требует дополнительно проверять суда в турецких территориальных водах.
К вечеру 9 декабря в Босфоре скопилось 20 танкеров с нефтью, а в Дарданеллах — восемь, писало Reuters со ссылкой на данные судоходного агентства Tribeca.
Министр финансов США Джанет Йеллен не увидела оснований подозревать Россию в причастности к возникновению пробки. Замглавы МИДа Александр Грушко 7 декабря выразил озабоченность в связи с происходящим и пообещал подключить «политический уровень», если урегулировать ситуацию не удастся.