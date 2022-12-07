В МИДе выразили тревогу из-за скопления танкеров у берегов Турции

Пробка из судов с нефтью образовалась после того, как Турция незадолго до вступления в силу потолка цен на российское сырье ввела новое требование о подтверждении страховки. В МИДе заявили, что Россию тревожит эта ситуация

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Москва обеспокоена скоплением танкеров с нефтью у берегов Турции, заявил «РИА Новости» замглавы МИДа Александр Грушко.

«Эта ситуация нам известна. Конечно, она вызывает у нас тревогу с точки зрения интересов наших операторов. Эта проблема обсуждается по линии транспортных, страховых компаний. Ведь страхуют страховые компании, а не государство», — сказал замминистра. Он пообещал подключить «политический уровень», если проблема не будет решена.

О заторе из нефтяных танкеров 5 декабря сообщила газета Financial Times (FT). В тот день в силу вступил потолок цен на российскую нефть, согласованный странами G7, ЕС и Австралией. Теперь суда с российской нефтью могут получить доступ к западным страховщикам только в случае, если сырье продается по цене не выше $60 за баррель. По информации судовых брокеров и сервиса TankerTrackers.com, большая часть нефти на застрявших в Турции танкерах имеет казахстанское происхождение.

Турция 1 декабря ввела для нефтяных танкеров, проходящих через проливы, требование предоставить письмо от страховой компании с подтверждением страховки.

Россия критикует лимит цен на нефть. Представитель президента Дмитрий Песков после вступления меры в силу заявил, что Москва не будет признавать «никаких потолков» и готовит ответное решение. Власти не раз грозили прекратить поставку энергоресурсов в страны, которые введут потолок.