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Война санкций ,  
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Число скопившихся у Босфора нефтяных танкеров достигло 20

У Босфора скопилось 20 нефтяных танкеров после введения потолка цен
Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters
Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Число нефтяных танкеров, ожидающих в Черном море прохода через пролив Босфор в Стамбуле, выросло до 20. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные судоходного агентства Tribeca.

В проливе Дарданеллы стояли восемь танкеров (это число сократилось на один по сравнению с днем ранее). Таким образом, в общей сложности в проливах скопилось 28 танкеров.

По данным судовых брокеров, нефтетрейдеров и сервисов спутникового слежения на 5 декабря, в турецких водах скопилось около 19 танкеров с сырой нефтью, первый из которых прибыл еще 29 ноября. По информации судовых брокеров и сервиса TankerTrackers.com, большая часть нефти на застрявших в Турции танкерах имеет казахстанское происхождение.

О заторе из нефтяных танкеров 5 декабря сообщила газета Financial Times (FT). В тот день в силу вступил потолок цен на российскую нефть, согласованный странами G7, ЕС и Австралией. Теперь суда с российской нефтью могут получить доступ к западным страховщикам только в случае, если сырье продается по цене не выше $60 за баррель.

Турция 1 декабря ввела для нефтяных танкеров, проходящих через проливы, требование предоставить письмо от страховой компании с подтверждением страховки. Как объяснили в Генеральном управлении мореходства страны, причиной пробок стал отказ танкеров предоставить письма, передавало «РИА Новости».

Решение турецких властей вызвало критику среди лидеров стран Запада, пишет газета Financial Times. Замглавы Минфина США Уолли Адейемо в разговоре с представителем МИД Турции пояснил, что введенный с 5 декабря лимит цен на российскую нефть не требует дополнительных проверок судов в турецких территориальных водах.

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7 декабря замглавы МИДа Александр Грушко выразил озабоченность в связи с ситуацией в проливе. «Конечно, она вызывает у нас тревогу с точки зрения интересов наших операторов. Эта проблема обсуждается по линии транспортных, страховых компаний», — сказал замминистра. Он пообещал подключить «политический уровень», если проблема не будет решена.

Министр финансов США Джанет Йеллен позже заявила, что у США нет оснований подозревать Россию в причастности к возникновению пробки из нефтяных танкеров в турецких водах.

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Теги
Турция танкер нефть потолок цен на нефть Босфор
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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