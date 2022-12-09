Минфин США: Россия не причастна к «пробке танкеров» у берегов Турции

В США опровергли причастность России к «пробке танкеров» в водах Турции

Власти США не видят вину России в пробке из танкеров, образовавшейся на Босфоре после введения потолка цен на нефть. Большинство танкеров принадлежит Казахстану, однако Минфин США пока не планирует вводить против страны санкции

Джанет Йеллен (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

У США нет оснований подозревать Россию в причастности к возникновению «пробки» из нефтяных танкеров в турецких водах. Об этом на брифинге заявила министр финансов США Джанет Йеллен (транслция шла в Twitter Минфина США).

5 декабря газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что у берегов Турции сформировалась пробка из нефтяных танкеров. В тот день в силу вступил потолок цен на российскую нефть, согласованный странами G7, ЕС и Австралией. Теперь суда с российской нефтью могут получить доступ к западным страховщикам только в случае, если сырье продается по цене не выше $60 за баррель.

«Нет оснований подозревать, что российское правительство причастно к решению Турции запретить судам транзит в Средиземное море», — заявила Йеллен.

Турция 1 декабря ввела для нефтяных танкеров, проходящих через проливы, требование предоставить письмо от страховой компании с подтверждением страховки. Как объяснили в генеральном управлении мореходства страны, причиной пробок стал отказ танкеров предоставить письма, передает «РИА Новости».

Решение турецких властей вызвало критику среди лидеров стран Запада, пишет газета Financial Times. Замглавы Минфина США Уолли Адейемо в разговоре с представителем МИД Турции пояснил, что введенный с 5 декабря лимит цен на российскую нефть не требует дополнительных проверок судов в турецких территориальных водах.

Однако Йеллен в ходе брифинга сказала журналистам, что власти Турции заинтересованы в сохранении хорошо снабжаемого нефтяного рынка.

По информации судовых брокеров и сервиса TankerTrackers.com, большая часть нефти на застрявших в Турции танкерах имеет казахстанское происхождение. Но по словам Йеллен, это не повод говорить о возможных санкциях США против перевозки нефти из Казахстана.