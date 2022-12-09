Рогозин сообщил об обстреле автомобиля с ним

Экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину из-за украинского обстрела пришлось покинуть автомобиль, в котором он ехал до передовой на угледарском направлении. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Мы потеряли автомобиль, на котором добирались ночью на угледарском направлении до передовой. Противник пристрелял замерзшую, слипшуюся в комья чернозема дорогу вдоль лесополосы. Пришлось покинуть авто во время обстрела и идти еще несколько километров по покрытой льдом разбитой тропе до самой «ленточки», — написал Рогозин, добавив, что по пути он и напарник «поработали по неприятелю».

Рогозин уточнил, что уходить пришлось со снайперскими винтовками и боеприпасами, которые «превратились в гири».

Дмитрий Рогозин покинул госкорпорацию «Роскосмос» в июле. В ноябре он возглавил в зоне спецоперации на Украине группу военных советников «Царские волки», оказывающую военно-техническую поддержку армии Донецкой и Луганской народных республик. Группа действует под руководством Рогозина и является добровольческим подразделениям.

О прибытии бывшего главы «Роскосмоса» на передовую в Запорожскую область он сам сообщил в конце октября. Вместе с депутатом Госдумы Александром Бородаем он посетил прифронтовую зону и сказал, что добровольцы в Донбассе оснащены лучше, чем во времена конфликтов в Приднестровье или Боснии. Изначально он взял позывной «Космос», фотография с такой нашивкой была опубликована в его телеграм-канале.

Однако позднее получил позывной «Сармат».