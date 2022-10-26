Рогозин опубликовал фотографии из прифронтовой зоны в Донбассе

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вместе с депутатом Госдумы Александром Бородаем посетили прифронтовую зону. Об этом Рогозин сообщил в своем телеграм-канале.

Рогозин также опубликовал фотографии. На них он вместе с Бородаем и добровольцами одеты в военную форму.

Рогозин отметил, что добровольцы на Донбассе оснащены «намного лучше» русских добровольцев в Приднестровье и Боснии. Он отметил, что у добровольческих батальонов есть беспилотники и тяжелая техника.

Рогозин сообщил о приезде в Запорожскую область 24 октября. На следующий день он опубликовал снимки «с передовой». На них он запечатлен в военной форме рядом с командирами батальонов Народной милиции ДНР с позывными «Шахтер», «Злой» и «Абхаз», а также с полковником, заместителем начальника управления милиции ДНР Эдуардом Басуриным, которого Рогозин назвал политруком. На форме Рогозина заметна нашивка «Космос», в руках у бывшего главы госкорпорации автомат.