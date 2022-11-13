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Военная операция на Украине ,  
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Рогозин рассказал, как получил позывной «Сармат»

Дмитрий Рогозин заявил, что позывной «Сармат» ему придумали товарищи в зоне спецоперации
Дмитрий Рогозин (справа)
Дмитрий Рогозин (справа) (Фото: rogozin_do / Telegram)

Позывной «Сармат» бывшему главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину придумали товарищи в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом он рассказал «РИА Новости».

«Я позывной не выбирал, но мои товарищи — они просто меня вот так называют. Поэтому, собственно говоря, такой позывной закрепился», — заявил он.

Рогозин напомнил, что возглавлял рабочую группу, которой была поставлена задача организовать летно-конструкторские испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Использование позывных он назвал необходимой условностью для удобства общения в рамках радиообмена.

В июле Дмитрий Рогозин покинул пост главы «Роскосмоса», который возглавлял с 2018 года. После этого в Кремле обещали «своевременно трудоустроить» бывшего чиновника, однако к ноябрю о соответствующих кадровых назначениях не сообщалось.

В конце октября Рогозин появился на передовой спецоперации на Украине. Изначально он взял позывной «Космос», фотографию с такой нашивкой была опубликована в его телеграм-канале.

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В ноябре Рогозин объявил, что возглавил группу военных советников, которая оказывает военно-техническую помощь военнослужащим в Донецкой и Луганской народных республиках. Он также пояснил, что это добровольческое подразделение.

Теги
Дмитрий Рогозин Сармат Военная операция на Украине
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