Президент Владимир Путин: инфляция в России может снизиться до 5% к началу 2023 года

Путин спрогнозировал снижение инфляции до 5% к началу 2023 года

Владимир Путин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Показатель инфляции в России в начале 2023 года может упасть до 5%, заявил президент Владимир Путин на совещании о поддержке доходов семей, стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

Инфляция, по оценкам правительства и экспертов, устойчиво снижается, отметил глава государства. «И специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться где-то к 5%, а может быть, даже чуть меньше», — резюмировал он.

Показатель инфляции по итогам текущего года составит 12–13%, подсчитали в Банке России в конце октября. Месяцем ранее регулятор приводил чуть более оптимистичный прогноз, согласно которому цены должны были вырасти на 11–13%. При переоценке уровня инфляции регулятор учел перенос сроков индексации тарифов ЖКХ на декабрь этого года с июня следующего года.

В Банке России считают, что в ближайшие месяцы дезинфляционный эффект окажет частичная мобилизация. Инфляция упадет из-за более слабой динамики потребительского спроса, считают специалисты. Однако в дальнейшем частичная мобилизация окажет проинфляцинное влияние из-за усиления ограничений на стороне предложения, говорилось в заявлении регулятора.

ЦБ обратил внимание на ухудшение деловых и потребительских настроений из-за роста общей неопределенности. В результате потребительская активность осталась сдержанной, однако внутренний спрос удалось поддержать за счет мер бюджетной политики, таких как рост спроса со стороны госсектора, отметили в регуляторе.