Глава Минэкономразвития поспорил с замом Набиуллиной о рисках дефляции

Замглавы Центробанка Алексей Заботкин считает, что дефляция России пока не грозит, так как рост цен год к году пока слишком высок. Министр экономического развития Максим Решетников с ним не согласился

Алексей Заботкин (Фото: Михаил Терещенко / фотохост-агентство ТАСС)

У Центробанка России пока есть возможность «калибровки» денежно-кредитной политики через ключевую ставку, о дефляционных рисках говорить рано, считает зампредседателя главы Банка России Алексей Заботкин. Об этом он заявил во время делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ. Трансляция мероприятия доступна на сайте.

Заботкин отвечал на вопрос главы Сбербанка Германа Грефа, который спросил его, существует ли возможность дополнительной эмиссии денег, например для реализации крупных инфраструктурных проектов, без риска последующей инфляции.

Заботкин ответил, что такого варианта нет и что за любой необеспеченной эмиссией последует неизбежный виток инфляции. Политика количественного смягчения, когда Центробанк скупает на долговом рынке гособлигации, обеспечивая приток денег в экономику, возможна в том случае, когда другие возможности стимулирования экономики были исчерпаны. В качестве примера он привел ситуацию в США. «Они за счет количественного смягчения, перед этим полностью исчерпав возможности по снижению ключевой ставки до нуля, предотвратили глубокую дефляцию», — пояснил Заботкин.

Однако, по его словам, таких рисков для России нет. «У нас о риске дефляции речи не идет, пока у нас рост цен год к году — 16,7%. Пространство для того, чтобы калибровать денежно-кредитную политику через стандартные меры, а именно механизм ключевой ставки, пока остается достаточно значительным», — сказал Заботкин. Однако ему возразил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Категорически не согласен с текущей оценкой ЦБ. У нас пятую неделю подряд дефляция, и не надо мерить инфляцию год к году. Давайте возьмем месячные данные, майскую инфляцию, пересчитанную в годовые темпы, — 1,6% уровень инфляции», — сказал министр. «Мы реально сползаем в дефляционную спираль, и надо серьезно к этому относиться», — подчеркнул он, добавив, что в ведомстве рассчитывают на продолжение тренда на снижение ключевой ставки, которую ранее задал ЦБ.

«Мы рассчитываем, что дальше вместе с ЦБ будем анализировать ситуацию и тот тренд, который коллеги задали, продлится и как можно быстрее, потому что без дешевого кредита мы реально сейчас ситуацию можем не вытащить», — сказал министр.

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В конце февраля из-за антироссийских санкций и волатильности на финансовом рынке ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 20% годовых. Ставка была уменьшена до 14% в конце апреля, затем до 11% на заседании в мае, а в июне — до 9,5% годовых, вернувшись к докризисному уровню. Поводом для этого решения регулятор назвал снижение инфляции более быстрым, чем рассчитывали в ЦБ: по оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17% (после 17,8% в апреле).

ЦБ также обновил свой прогноз по инфляции: в 2022 году, по прогнозу регулятора, она составит 14–17%, в 2023-м — 5–7%, а в 2024-м вернется к 4%. Еще недавно регулятор полагал, что в 2022 году цены вырастут на 18–23%.

Согласно данным Росстата, с 4 по 10 июня третий раз в этом году была зафиксирована недельная дефляция на уровне 0,14%. При этом с начала года цены выросли на 11,64%. Более свежих данных ведомство пока не публиковало.

В мае Минэкономразвития составило сценарии развития экономики на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов с учетом «санкционной» реальности. В ведомстве ожидают, что в 2022 и 2023 годах экономика страны будет падать — на 7,8 и 0,7% соответственно — и только с 2024 года вернется к росту. В 2024 и 2025 годах министерство ждет роста ВВП на 3,2 и 2,6% соответственно.

Глава Минэкономразвития Максим Решентников сообщил накануне, что сейчас ведомство намерено улучшить прогноз социально-экономического развития на ближайшие два года.