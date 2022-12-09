Путин прилетел в Бишкек на саммит ЕАЭС

Президент Владимир Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС

Президент Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщают «РИА Новости».

Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее анонсировал, что Путин на расширенном заседании даст оценки нынешнему этапу интеграции, определит актуальные задачи на пути дальнейшего развития ЕАЭС и обозначит ключевые приоритеты российского председательства на 2023 год.

Кроме того, в Бишкеке главы государств могут обсудить российскую инициативу о создании «газового союза» России, Казахстана и Узбекистана, уточнил Ушаков. «Эта идея в стадии обсуждения, и я не исключаю, что и в Бишкеке она каким-то образом будет затронута», — сказал он.

8 декабря агентство Reuters сообщило, что вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов допустил некое газовое соглашение, однако отказался называть его союзом. По его словам, Москва и Ташкент ведут диалог о поставке российского газа через Казахстан, но речь идет о «техническом контракте».

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков после этого заявил, что агентство Reuters неправильно истолковало слова узбекского министра.