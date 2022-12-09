Путин допустил резкое снижение инфляции в начале 2023 года

Путин: инфляция в России в первом квартале 2023 года может быть на уровне 5% или ниже

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции, по итогам года она может составить 12,2%, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

«У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран», — отметил глава государства.

По прогнозу президента, по итогам первого квартала 2023 года инфляция «где-то к 5% может подойти, а может быть, и ниже».

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