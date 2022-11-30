Недельная инфляция в России выросла до максимума с весны

Ускорение инфляции в России оказалось обусловлено подорожанием мяса и скачком цен на авиабилеты, которые за неделю выросли в цене сразу на 11%

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Рост потребительских цен в России ускорился до 0,19% за неделю по 28 ноября по сравнению с повышением на 0,11% за предыдущую неделю, говорится в сообщении Росстата. Это максимальное значение недельной инфляции с начала июля 2022 года, когда статистика отразила одномоментное ежегодное повышение тарифов ЖКУ, или с конца апреля, если исключить этот летний статистический «выброс».

Основной вклад в повышение цен внесли подорожание мясной продукции и скачок цен на внутренние авиабилеты. Выросла средняя стоимость говядины, свинины (плюс 0,32%), баранины, сосисок (плюс 0,37%), колбасы, детских мясных консервов. Еще неделей ранее эти товары дешевели.

Полет в салоне экономкласса за неделю подорожал почти на 11%. На прошлой неделе цена на него выросла в среднем на 3,2%.

Также ускорился рост цен на картофель (до 0,86% с 0,07% на предыдущей неделе), капусту (0,73% против снижения на 0,5% неделей ранее), лук, морковь.

С середины мая и до сентября в России фиксировалась дефляция — снижение уровня цен. На Петербургском экономическом форуме в середине июня глава Минэкономразвития предупреждал, что Россия сползает в дефляционную спираль — такой сценарий может быть угрозой для экономики. Центробанк, однако, указывал на сохранение проинфляционных факторов в экономике. В октябре при принятии решении о ключевой ставке регулятор счел, что «частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев, однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения». По оценке ЦБ, годовая инфляция в России в октябре продолжила снижаться и составила 12,63%.