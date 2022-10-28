ЦБ оценил эффект частичной мобилизации на рост цен

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 61,57 (0) Инвестиции, 27 окт, 15:59
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 61,36 (-0,07) Инвестиции, 27 окт, 15:59
«Аэрофлот» возобновит ежедневные рейсы в Каир Общество, 14:29
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 14:29
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика Финансы, 14:20
Куда вложить деньги. Эксперты назвали несколько молодых криптопроектов Крипто, 14:19
Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве с Россией и крахе мечты Горбачева Политика, 14:18
ЦБ оценил эффект частичной мобилизации на рост цен Экономика, 14:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:13
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Польша пообещала оценить ущерб от действий СССР вслед за репарациями ФРГ Политика, 14:12
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 14:12
Тренер сборной призвал не обращать внимания на неудачи Овечкина в НХЛ Спорт, 13:59
Производитель Bayraktar пообещал построить завод на Украине за два года Политика, 13:58
Саммит ОДКБ в онлайн-формате по запросу Армении. Видео Политика, 13:56
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на нескольких направлениях Политика, 13:54
В Европе определили срок запрета машин с бензиновыми двигателями Авто, 13:53
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

ЦБ оценил эффект частичной мобилизации на рост цен

Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Частичная мобилизация может дать проинфляцинный эффект в будущем, тогда как в ближайшие месяцы может иметь дезинфляционное влияние, сообщает Банк России.

Как отметил регулятор, ограничения на рынке труда нарастают, в том числе связанные с мобилизацией.

«Если на горизонте ближайших месяцев частичная мобилизация может иметь преимущественно дезинфляционное влияние за счет более слабой динамики потребительского спроса, то в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения в экономике в целом», — пояснил ЦБ.

Регулятор зафиксировал ухудшение деловых и потребительских настроений, что связано с ростом общей неопределенности. В результате потребительская активность осталась сдержанной, но поддержку внутреннему спросу оказывают меры бюджетной политики, включая рост спроса от госсектора.

28 октября ЦБ не стал менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,5%.

Материал дополняется. 

Читайте на РБК Pro
Не только хиджабы: каковы экономические причины протестов в Иране
Как компании усиливают проверку контрагентов: три тренда
Как в 1980-х: почему пик доллара может быть ближе, чем считает рынок
Восемь шагов, чтобы запустить продажи на Ozon и Wildberries
Теги
Центробанк мобилизация Инфляция
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter