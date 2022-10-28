ЦБ оценил эффект частичной мобилизации на рост цен

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Частичная мобилизация может дать проинфляцинный эффект в будущем, тогда как в ближайшие месяцы может иметь дезинфляционное влияние, сообщает Банк России.

Как отметил регулятор, ограничения на рынке труда нарастают, в том числе связанные с мобилизацией.

«Если на горизонте ближайших месяцев частичная мобилизация может иметь преимущественно дезинфляционное влияние за счет более слабой динамики потребительского спроса, то в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения в экономике в целом», — пояснил ЦБ.

Регулятор зафиксировал ухудшение деловых и потребительских настроений, что связано с ростом общей неопределенности. В результате потребительская активность осталась сдержанной, но поддержку внутреннему спросу оказывают меры бюджетной политики, включая рост спроса от госсектора.

28 октября ЦБ не стал менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,5%.

Материал дополняется.