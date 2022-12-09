Под санкции Великобритании попали молдавские политики

Под санкции Великобритании вместе с российскими силовиками попали молдавские политики Владимир Плахотнюк и Илан Шор

Великобритания опубликовала обновление санкционных списков. В них попали еще несколько российских силовиков, в том числе полковник Рамиль Ибатуллин, а также молдавский оппозиционный политик Илан Шор и молдавский миллиардер, экс-председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк.

Плахотнюк занимается бизнесом с начала 1990-х годов. В январе 2016 года Плахотнюк был выдвинут на должность премьер-министра Молдавии при поддержке Демократической партии, однако его кандидатуру отверг президент страны Николай Тимофти. В декабре 2016 года он стал председателем Демократической партии.



Плахотнюк считается одним из богатейших бизнесменов в Молдавии. Официальных данных о размере его состояния нет, однако в 2016 году молдавский деловой портал Mold-Street оценил его в $2–2,5 млрд. В июле 2016 года имя Плахотнюка упоминалось в связи с сообщениями об отмывании свыше $23 млрд российского происхождения через молдавские банки. Бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман называл Плахотнюка бенефициаром «молдавской схемы» отмывания средств из России. А в декабре Плахотнюка заочно арестовал российский суд — по обвинению в покушении на убийство. В дальнейшем имена Плахотнюка и близких к нему политиков неоднократно фигурировали в расследованиях, связанных с «молдавским ландроматом» и схемами по отмыванию средств. В 2019 году, после очередного политического кризиса в Молдавии, Плахотнюк сложил с себя полномочия лидера партии и покинул страну.