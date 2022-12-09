Под санкции Великобритании попали молдавские политики
Великобритания опубликовала обновление санкционных списков. В них попали еще несколько российских силовиков, в том числе полковник Рамиль Ибатуллин, а также молдавский оппозиционный политик Илан Шор и молдавский миллиардер, экс-председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк.
- Рамиль Ибатуллин — командир 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Кранознаменной дивизии, которая дислоцировалась в Чебаркуле, на эту должность его назначили летом 2021 года. Под санкции он попал, как говорится в санкционном листе, за действия активно дестабилизирующие Украину или подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».
- Под санкциями также Валентин Опарин. В списке указано, что он работает в военном следственном управлении СК по Черноморскому флоту.
- В числе новых фигурантов санкционных списков — еще три россиянина, которых власти Великобритании называют кадровыми сотрудниками ФСБ.
- Владимир Плахотнюк является фигурантом ряда уголовных дел, в том числе и в России. С 2019 года он скрывается, однако полтора месяца назад заявил о своем намерении вернуться в политику.
Плахотнюк занимается бизнесом с начала 1990-х годов. В январе 2016 года Плахотнюк был выдвинут на должность премьер-министра Молдавии при поддержке Демократической партии, однако его кандидатуру отверг президент страны Николай Тимофти. В декабре 2016 года он стал председателем Демократической партии.
Плахотнюк считается одним из богатейших бизнесменов в Молдавии. Официальных данных о размере его состояния нет, однако в 2016 году молдавский деловой портал Mold-Street оценил его в $2–2,5 млрд. В июле 2016 года имя Плахотнюка упоминалось в связи с сообщениями об отмывании свыше $23 млрд российского происхождения через молдавские банки. Бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман называл Плахотнюка бенефициаром «молдавской схемы» отмывания средств из России. А в декабре Плахотнюка заочно арестовал российский суд — по обвинению в покушении на убийство. В дальнейшем имена Плахотнюка и близких к нему политиков неоднократно фигурировали в расследованиях, связанных с «молдавским ландроматом» и схемами по отмыванию средств. В 2019 году, после очередного политического кризиса в Молдавии, Плахотнюк сложил с себя полномочия лидера партии и покинул страну.
- Молдавский бизнесмен и политик Илан Шор с 2011 года является мужем российской певицы Жасмин. Он лидер партии «Шор». В октябре вместе с Плахотнюком и супругой он попал под санкции США.
В 2017 году суд приговорил Шора к семи с половиной годам заключения по обвинению в банковском мошенничестве, однако, обжаловав решение, бизнесмен был помещен под контроль с отсутствием права покидать Молдавию. В июне 2019 года стало известно, что Илан Шор покинул Молдавию вместе с Плахотнюком.
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