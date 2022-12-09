В «Ингосстрахе» сообщили, что компания страховала сгоревший в Химках гипермаркет OBI

Сгоревший в Химках гипермаркет OBI был застрахован в «Ингосстрахе»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сгоревший гипермаркет OBI в ТЦ «Мега Химки» застрахован в «Ингосстрахе». Об этом РБК сообщил представитель страховой компании.

«Размер ущерба уточняется и будет определен после расследования обстоятельств и причин произошедшего пожара. Эксперты «Ингосстраха» находятся на постоянной связи с клиентом и оказывают все необходимые помощь и консультации», — отметил представитель.

Максимальный размер ущерба от пожара может достигать 30 млрд руб., сообщал РБК представитель Всероссийского союза страховщиков.

Пожар в гипермаркете начался утром, огонь охватил всю площадь здания в 18 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли. В здании происходили взрывы, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сдетонировали лакокрасочные материалы. Открытое горение ликвидировали около 10:50 мск. При пожаре погиб один человек — охранник, на которого упала конструкция горящего здания.

По версии СК, к пожару в ТЦ «Мега Химки» привели проводившиеся там сварочные работы, не отвечавшие требованиям безопасности. Ведомство завело уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, в сгоревшем гипермаркете в ходе последней проверки выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности.