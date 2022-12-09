Огонь охватил все здание гипермаркета OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки»

Площадь пожара составила 18 тыс. кв. м, огонь охватил все здание магазина OBI. Из-за возгорания взрываются банки с краской и лаком. Предварительно, пострадавших нет. Рассматриваются версии поджога или короткого замыкания

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Начавшийся в 6:00 пожар в подмосковном торговом центре «Мега Химки» на Ленинградском шоссе охватил все здание гипермаркета OBI, распространившись на площадь 18 тыс. кв. м, сообщают ТАСС и «Известия» со ссылкой на экстренные службы.

«Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишут, что рассматриваются различные версии причины пожара, включая короткое замыкание и поджог.

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе утром 9 декабря. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает подмосковная прокуратура.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Химкинской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и по результатам приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.



Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти, уточняют «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Для тушения пожара в МЧС собираются привлечь авиацию.

В ликвидации возгорания задействованы более 70 человек и 20 единиц техники, силы наращиваются, сообщил РБК начальник ЦУКС Главного управления МЧС по Московской области Иван Гусев. В ведомстве добавили, что тушение осложняется конструктивными особенностями здания и большой горючей нагрузкой. «Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого, пожар получил быстрое распространение на большую площадь», — говорится в сообщении МЧС.