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Общество ,  
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ТАСС узнал о 50 нарушениях пожарной безопасности в сгоревшем в Химках OBI

В гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В сгоревшем гипермаркете OBI в «Мега» в Химках в ходе последней проверки выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Крупный пожар в ТЦ «Мега Химки». Фоторепортаж
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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

По его данным, последняя выездная плановая проверка проходила в ноябре 2021 года. «Тогда было выявлено 46 нарушений пожарной безопасности, их следовало устранить до 15 августа текущего года. Позже данный срок был продлен до 20 февраля 2023 года в соответствии с законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», — уточнил собеседник агентства. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 160 тыс. руб.

Пожар в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» произошел утром, огонь охватил всю площадь здания в 18 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли. В МЧС отмечали, что ликвидация пожара в торговом центре осложняется особенностями здания и большой горючей нагрузкой. В здании происходили взрывы, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сдетонировали лакокрасочные материалы. К 8:25 мск пожар удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м, открытое горение ликвидировали около 10:50 мск.

По предварительным данным, погиб охранник гипермаркета — на него упала конструкция горящего здания.

Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, передает ТАСС. По данным агентства, возгорание началось в пристройке OBI, которая находилась на реконструкции, во время сварочных работ. Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь. Версию о поджоге прокурор региона Сергей Забатурин назвал наименее вероятной.

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Следственный комитет завел уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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