СК назвал причину пожара в ТЦ «Мега Химки»

Возгорание в гипермаркете OBI в Химках началось из-за сварки. В МЧС утверждают, что проверки в гипермаркете в последнее время не проводились, но системы безопасности там сработали штатно

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

К пожару в ТЦ «Мега Химки» привели проводившиеся там сварочные работы, не отвечавшие требованиям безопасности, сообщил Следственный комитет.

«Следствием установлено, что в торговом центре осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тыс. кв. м, в результате которого погиб охранник», — говорится в сообщении.

В МЧС сообщили, что в последнее время проверяющие не инспектировали сгоревший гипермаркет OBI из-за моратория на проверки бизнеса. Начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин также заявил, что, по предварительной версии, причиной возгорания было нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ.

ТАСС в экстренных службах сообщили, что проблем с противопожарным оборудованием в гипермаркете не было. «В OBI были установлены все системы противопожарной защиты, в том числе оповещения и сигнализации. Они сработали штатно», — сообщили агентству.

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Ранее СК уже завел уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье достигает десяти лет лишения свободы.

Максимальный размер ущерба от пожара, в худшем сценарии, может достигать 30 млрд руб., сообщил РБК представитель Всероссийского союза страховщиков.