Открытое горение в ТЦ «Мега Химки» ликвидировали

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Спасатели ликвидировали открытое горение в подмосковном торговом центре «Мега Химки», сообщила пресс-служба МЧС.

В тушении пожара участвуют более 130 человек и 40 единиц техники. «Пожарные работали в условиях высокой температуры и плотного задымления, существовала угроза перехода огня. Внутри горящего здания находились лакокрасочные изделия, строительные и другие горючие материалы», — отметили в МЧС.

Пожар в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» начался около 6:00 мск, огонь охватил 18 кв. м, к 8:25 его удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м. При горении произошло несколько взрывов — как объяснял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сдетонировали лакокрасочные материалы.

Погиб один человек, охранник магазина. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, причиной пожара стало нарушение требований техники безопасности при проведении сварочных работ.