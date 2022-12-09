СК завел уголовное дело из-за пожара в подмосковном гипермаркете OBI

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Из-за пожара в торговом центре в подмосковных Химках завели уголовное дело, сообщило подмосковное управление СК России в Telegram.

«Возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего на территории торгового центра», — говорится в сообщении.

Дело завели по ст. 238 УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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