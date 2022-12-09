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В Химках загорелся торговый центр «Мега»
В торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье произошло возгорание
В торговом центре «Мега Химки» на Ленинградском шоссе произошел пожар, сообщает ТАСС.
Как передает МЧС по Московской области, пожар возгорание произошло по адресу: Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», по этому адресу находится гипермаркет OBI.
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