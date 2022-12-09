Глава МИД Венгрии призвал готовиться к нападкам со стороны Брюсселя

Венгрии надо быть готовой к серьезным нападкам со стороны ЕС, поскольку Брюссель используют против Будапешта все доступные им формы шантажа. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его слова приводит издание HAON.

«Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии... На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось, что мы были правы. И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьезным нападкам», — сказал Сийярто.

В качестве примеров венгерского нонкомформизма Сийярто привел отказ принять мигрантов и закупка вакцины от COVID-19 в России и Китае. По словам министра, решения венгерского правительства никогда не были в мейнстриме, «но всегда были успешны». Сейчас венгерские власти настаивают на мирном урегулировании конфликта на Украине, чтобы избежать рецессии на фоне энергетического кризиса.

Власти Венгрии неоднократно публично выступали против финансовой и военной поддержки Украины или введения новых санкций против России. В начале декабря агентство Associated Press со ссылкой на источники написало, что Венгрия заблокировала пакет финансовой помощи Украине в размере €18 млрд ($18,9 млрд) в 2023 году.

На следующий день премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что продолжающееся выделение денег Киеву приведет к общему долгу Евросоюза. Орбан предложил определить общую сумму, которую ЕС готов дать Украине, и «пропорционально и справедливо» распределить ее между странами. Сама Венгрия намерена выплачивать Киеву 60–70 млрд форинтов в год (около €150 млн) в рамках двустороннего соглашения.

Позже газета Financial Times узнала, что Венгрия выступила против нового пакета санкций против России и предложения удвоить фонд ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине. В октябре Сийярто сообщил, что Венгрия не станет поддерживать дополнительные санкции ЕС против России в энергетическом секторе и что Будапешту необходимо дальнейшее сотрудничество с «Газпромом» как надежным поставщиком природного газа в условиях долгосрочного энергокризиса в Европе.