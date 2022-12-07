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Военная операция на Украине ,  
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Орбан призвал не строить будущее Европы на «куче долга» из-за Украины

Премьер Венгрии Орбан предупредил о «куче долга» Европы из-за поддержки Украины

Оказание финансовой помощи Украине может привести к большому общему долгу Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В своем Twitter он опроверг информацию о том, что Будапешт наложил вето на выделение пакета финансовой помощи Киеву в размере €18 млрд ($18,9 млрд) в следующем году. «Это фальшивые новости. Венгрия готова оказать финансовую помощь Украине на двусторонней основе. Никакого вето, никакого шантажа», — написал он.

Вместе с тем Орбан призвал государства — члены ЕС задуматься о будущем Европы, которое не должно строиться на «огромных кучах общего долга».

«Если мы продолжим идти по пути к долговому сообществу, мы не сможем повернуть назад. Мы представляем себе другое будущее для Европы. То, что построено на сильных государствах-членах, а не на огромных кучах общего долга», — подчеркнул он.

В начале ноября Еврокомиссия приняла решение в 2023 году предоставить Украине €18 млрд в виде «очень льготных кредитов» на выплату зарплат и пенсий, обеспечение работы больниц и школ и восстановление разрушенной после обстрелов критической инфраструктуры.

Венгрия это решение не поддержала, Орбан тогда предложил определить общую сумму, которую ЕС готов дать Украине, и «пропорционально и справедливо» распределить ее между странами, писал журнал Heti Világgazdaság. Он указал, что Венгрия будет выплачивать Киеву 60–70 млрд форинтов в год (около €150 млн) в рамках двустороннего соглашения.

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В конце ноября Орбан распорядился выделить из бюджета страны €187 млн, которые будут переданы Украине в качестве льготного кредита в 2023 году. В документе говорилось, что средства выделили в соответствии с решением Евросоюза о предоставлении Украине в 2023 году кредитов на восстановление экономики.

6 декабря Associated Press сообщило, что Венгрия наложила вето на выделение финансовой помощи Украине, из-за чего остальным 26 странам — членам ЕС потребуется разработать новый, более сложный план, чтобы гарантировать продолжение оказания помощи Киеву в следующем году.

Председатель экономического и финансового комитета Совета ЕС Туомас Сааренхеймо сказал, что в итоге было найдено «соглашение насчет формулировок, которые позволяют гибко и быстро направлять средства Украине без кардинального изменения способа управления ЕС своими средствами». Однако, подчеркнул он, это «соглашение было минус один».

Теги
Венгрия Виктор Орбан финансовая помощь Долг
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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