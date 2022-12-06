Венгрия заблокировала выделение Украине €18 млрд в 2023 году

Министр финансов Чехии Збигнев Станюра обратится в комиссию по экономике и финансам ЕС, чтобы найти альтернативное решение, как помочь Киеву, которое поддержат все члены Евросоюза

Венгрия наложила вето на пакет финансовой помощи Украине в размере €18 млрд ($18,9 млрд) в 2023 году, сообщило агентство Associated Press.

«Венгрия выступает против изменения финансового законодательства», — заявил министр финансов Венгрии Михай Варга в Брюсселе на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Как пишет агентство, из-за вето Венгрии остальным 26 странам-членам ЕС потребуется разработать новый, более сложный план, чтобы гарантировать Киеву, что помощь продолжит поступать в 2023 году.

«В итоге было найдено соглашение насчет формулировок, которые позволяют гибко и быстро направлять средства Украине без кардинального изменения способа управления ЕС своими средствами. Я говорю «соглашение», но на самом деле это соглашение было минус один», — прокомментировал ситуациюл председатель экономического и финансового комитета Совета ЕС.

Министр финансов Чехии Збигнев Станюра заявил, что попросит комиссию по экономике и финансам найти альтернативное решение, которое поддержат все члены союза. Он пообещал, что блок «найдет возможность поддержать Украину».

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