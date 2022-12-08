В ЕК назвали решением Латвии отзыв лицензии «Дождя»

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Решение Национального совета по электронным СМИ Латвии лишить телеканал «Дождь» (признан в России иноагентом) лицензии на вещание является национальным, его можно обжаловать. Об этом «РИА Новости» заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК).

«Решение латвийского независимого органа по СМИ об отзыве лицензии у телеканала «Дождь» является национальным решением, основанным на национальных правилах и после оценки национальной безопасности», — сказал собеседник агентства.

Представитель ЕК напомнил, что решение можно обжаловать. В ЕС «приветствуют российские и белорусские независимые СМИ», но они должны соблюдать национальные правила и процедуры получения необходимых лицензий, подчеркнул он.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии лишил телеканал «Дождь» лицензии на вещание 6 декабря. Решение приняли в интересах «государственной безопасности и общественного порядка». Латвийский регулятор сослался на отсутствие у телеканала звуковой дорожки на национальном языке, изображение Крыма на карте как части территории России, упоминание российской армии как «нашей армии» и «возможную поддержку российской армии». Глава совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш пояснял, что лицензию отозвали «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку».

Ситуация вокруг «Дождя» обострилась после того, как 1 декабря в выпуске программы «Здесь и сейчас» ведущий Алексей Коростелев попросил зрителей делиться с каналом информацией о проблемах в российской армии. «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте», — заявил он.

Впоследствии глава Минобороны и вице-премьер Латвии Артис Пабрикс призвал лишить телеканал разрешения на работу в стране. 2 декабря Коростелева уволили с телеканала. В разговоре с РБК он говорил, что его слова были вырваны из контекста. «Мой посыл заключался не в материальной поддержке, не в том, что я призываю поддерживать какие-либо силы, участвующие в СВО (специальной военной операции на Украине. — РБК)», — сказал Коростелев. Журналист заверил, что говорил о том, что «не должны гибнуть люди».

После увольнения Коростелева об уходе с «Дождя» объявили ведущая Маргарита Лютова и Владимир Роменский (включен в список иноагентов).

Руководство «Дождя» назвало высказывание ошибочным и неприемлемым для редакции, поскольку из-за него у зрителей «сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии». Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева (признана иноагентом) призвала троих ушедших сотрудников вернуться на телеканал, однако на следующий день его главный редактор Тихон Дзядко (признан иноагентом) сказал, что Коростелева восстанавливать не собираются.

«Дождь» планирует получить лицензию в другой стране, также канал продолжит вещать на YouTube, говорила Синдеева РБК.