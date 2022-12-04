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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Технологии и медиа ,  
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Главред «Дождя» опроверг переезд канала в Грузию

В Латвии «Дождю» пригрозили отзывом лицензии, RT сообщал, что редакция может уехать в Грузию
Тихон Дзядко
Тихон Дзядко (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Телеканал «Дождь» (признан в России иноагентом) продолжит работу в Латвии, хотя некоторые сотрудники решили уволиться, сообщил его главный редактор Тихон Дзядко (признан в России иноагентом) «РИА Новости».

«Канал остается там, где он находится. Да, несколько человек объявили, что увольняются», — сказал Дзядко.

Он добавил, что информация о возможном переезде редакции в Грузию, о чем со ссылкой на источник сообщил RT, не соответствует действительности.

В Латвии телеканалу назначили штраф в размере €10 тыс. за показ в эфире карты с Крымом в составе России (власти Латвии считают полуостров украинским), а также слова «наша армия» про армию России, сказанные в эфире.

РБК обратился за комментарием к Тихону Дзядко.

2 декабря телеканал уволил журналиста Алексея Коростелева, который в выпуске программы «Здесь и сейчас» 1 декабря попросил делиться с каналом информацией о проблемах в российской армии и сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте».

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Руководство «Дождя» после этого назвало высказывание ошибочным и неприемлемым для редакции, поскольку из-за него у зрителей «сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии».

Коростелев объяснил РБК, что не вкладывал в свои слова «посыл» о поддержке каких-либо сил, участвующих в спецоперации, а говорил о том, что «не должны гибнуть люди». «Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать. Слова вырваны из контекста — напомню — прекрасного выпуска. Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного (о них шла речь)? Да. Путин красавчик? Нет. Кажется, водораздел проходит где-то тут», — написал он в своем телеграм-канале.

Латвийские власти негативно отреагировали на инцидент. Помимо угрозы отзыва лицензии от Национального совета Латвии по электронным средствам массовой информации канал оказался в поле внимания Службы государственной безопасности, которая начала проверку. Министр обороны и вице-премьер страны Артис Пабрикс заявил, что телеканал должен быть лишен разрешения на работу в стране.

Вслед за увольнением Коростелева об уходе с «Дождя» объявили ведущая Маргарита Лютова и Владимир Роменский (включен в список иноагентов). «Люди имеют право на ошибку, а еще право публично объясниться до публичного увольнения. Какими бы ни были соображения в основе, его увольнение мне кажется большой ошибкой. Для меня «Дождь» всегда был про гуманизм, открытость и честность. Я считаю, что, даже будучи вынужденной, публичная реакция канала противоречит всем трем этим нехитрым принципам», — написала Лютова в Facebook (владелец соцсети компании Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России). Роменский в своем телеграм-канале пояснил, что и сам несет ответственность за выпуск, из-за которого уволили Коростелева, так как «сидел на ухе шеф-редактором». «Дождь», королева-мать, но вы допустили чудовищную ошибку. «Бросили под автобус» своего. Отдали «на заклание» близкого. Я так не могу и увольняюсь», — заявил он.

После начала военной операции на Украине телеканал «Дождь» был заблокирован в России. В марте он временно приостановил работу. Возобновил вещание канал в июле, теперь его работа ведется из-за рубежа. Телеканал сообщал, что студии будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Дождь» Латвия Тихон Дзядко
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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