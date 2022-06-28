В администрации президента призвали регионы искать фейки о ВС в соцсетях

Замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов подчеркнул необходимость качественного мониторинга информационных ресурсов и соцсетей на предмет такой информации, особенно распространяемой чиновниками и учителями

Магомедсалам Магомедов (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В регионах должен быть организован «качественный мониторинг информационных ресурсов, социальных сетей» для выявления фактов разжигания межнациональной розни и фейков о Вооруженных силах «в текущий сложный период», заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, передает ТАСС. Он выступил на семинаре-совещании о реализации стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года, который проходит в Иркутске.

Магомедов назвал недопустимыми подобные публичные заявления от государственных и муниципальных служащих и тех, кто участвует в воспитании детей и молодежи. «К сожалению, такие факты имеют место», — отметил он.

Статья о фейках об использовании Вооруженных сил появилась в УК в марте. За публичное распространение таких материалов предусмотрен штраф до 1,5 млн руб., принудительные работы или лишение свободы для трех лет. При наличии отягчающих факторов (служебное положение, корыстные побуждения, мотивы вражды) штраф увеличивается до 5 млн руб., принудительные работы продлеваются до пяти лет, а лишение свободы — до десяти. В случае если распространение дезинформации повлекло тяжкие последствия, тюремный срок составит 10–15 лет.

К 23 июня по ст. 207.3 было возбуждено 46 уголовных дел. Кроме того, 2150 административных дел открыли по новой статье КоАП — 20.3.3 (о дискредитации Вооруженных сил). Максимальный штраф при наличии отягчающих обстоятельств по ней составляет 300 тыс. руб. для физлиц и 1 млн руб. для юрлиц. В случае повторного нарушения по этой статье в течение года нарушителю грозит уголовное наказание по ст. 280.3 УК. Тогда возможен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., принудительные работы либо лишение свободы до трех лет (штраф возрастает до 1 млн руб., а срок лишения свободы — до пяти лет, если такие действия повлекли смерть по неосторожности, причинили вред здоровью или имуществу граждан, спровоцировали массовые нарушения общественного порядка).