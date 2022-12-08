Ушаков не стал говорить о контактах представителей России и США

Юрий Ушаков (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков не стал раскрывать детали контактов России с США, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что состоялся контакт в Турции между руководителями разведагентств. Что касается других контактов с американцами, об их характере и составе участников и временных параметрах я бы воздержался что-либо сказать», — ответил Ушаков на просьбу журналистов рассказать о контактах Москвы с Вашингтоном в политической сфере.

В середине ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что делегации России и США встретились на переговорах в турецкой Анкаре, Москву представлял глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Затем агентство Reuters со ссылкой на источник указало, что от Вашингтона приехал глава ЦРУ Уильям Бернс. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сведения о переговорах, добавив, что они состоялись по инициативе американской стороны. Что именно обсуждалось, он не уточнил.

В Анкаре прошли рутинные контакты, чтобы держать открытыми каналы коммуникации, заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Поверенный в делах США в Москве Элизабет Руд говорила, что целью встречи было обсуждение ядерной безопасности и «управления ядерными рисками», Нарышкин это подтвердил. По его словам, наиболее часто употреблявшимися словами во время обсуждения были «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим».