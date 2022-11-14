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Кремль назвал инициативой США переговоры в Анкаре

Дмитрий Песков: российско-американские переговоры в Анкаре инициировали США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Российско-американские переговоры в Анкаре состоялись по инициативе США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны», — сказал представитель Кремля.

Песков не уточнил, что именно обсуждали представители Москвы и Вашингтона в Анкаре.

О том, что делегации России и США встретились на переговорах в Анкаре, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По данным издания, Россию представляет глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем 14 ноября говорил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации сообщало, что для встречи с российским коллегой в Анкару прибыл глава ЦРУ США Уильямс Бернс. По словам собеседника агентства, темой переговоров стали последствия применения Россией ядерного оружия. Урегулирование ситуации на Украине Нарышкин и Бернс не обсуждают, говорил источник Reuters.

Материал дополняется

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Дмитрий Песков Анкара США Россия
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Ставка
0%
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