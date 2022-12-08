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Общество ,  
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Туроператоры назвали страны, которые могут выдать Шенген до конца года

АТОР назвала страны шенгенской зоны, где можно получить визы до конца года
Обработать документы россиян до конца года успеют Греция, Хорватия, Кипр, Венгрия, Испания, Болгария и — с натяжкой — Италия, отметили туроператоры. Консульства уйдут на каникулы с католического Рождества
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

У россиян, планирующих провести новогодние каникулы или встретить Рождество в странах Евросоюза, еще есть небольшой шанс получить шенгенскую визу в некоторые страны. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на участников рынка.

До наступления каникул у консульств стран ЕС (они начинаются с католического Рождества — 24–25 декабря) еще можно успеть получить визу в Венгрию, Испанию, Болгарию, Грецию, Хорватию и Кипр, свидетельствуют данные туроператорских компаний «Русский экспресс», ICS Travel Group, Tez Tour и BSI Group,

Кроме того, есть небольшая вероятность получить визу и в Италию, хотя шансы получить итальянский Шенген в декабре большинство экспертов оценивают как «теоретические», уточнила ассоциация.

Для получения шенгенской визы в Венгрию до конца года в Москве нужно подать документы до 8 декабря, сказали визовые специалисты компании PAC Group. Для регионов такой возможности уже нет — выдача готовых документов с визой будет уже в январе.

Чтобы получить визу в Болгарию, требуется подать документы до 15 декабря, в Грецию (тоже в столице) — до 19 декабря. Жителям регионов нужно подать документы на греческую визу до конца текущей недели.

Трудности могут возникнуть с оформлением Шенгена во Францию. Туроператор ICS Travel Group сообщил АТОР, что запись на подачу документов в визовый центр доступна только на конец года. Но есть возможность успеть оформить бизнес-визу.

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При этом Франция выдает самые «длинные» визы — от одного месяца до пяти лет, но чаще всего на полгода, отметили KMP Group. Итальянское консульство — на период от двух недель до одного года, чаще — также на полгода и менее. Самые короткие визы — греческие, поскольку, по наблюдениям туроператоров, они выдаются только под даты поездки.

У россиян начались трудности с оформлением шенгенских виз еще летом, когда в период повышенного спроса у консульств оказалось недостаточно сотрудников. Это среди прочего связано с высылкой дипломатов. 31 августа главы МИД стран Евросоюза договорились о приостановке действия упрощенного визового режима с Россией. Визовый сбор для россиян с 12 сентября вырос с €35 до €80, стандартный срок для принятия решения по заявлениям на получение шенгенской визы увеличился с 10 до 15 дней (он может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях). Кроме того, страны реже стали давать многократные визы, такую рекомендацию дала Еврокомиссия. Авиасообщения со странами ЕС у России нет, добраться туда можно через третьи страны. 

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва не будет отвечать ограничениями для европейцев на «шенгенские стены» ЕС. 1 ноября президент Владимир Путин поручил правительству совместно со спецслужбами выработать предложения по установке безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности. Также президент поручил изучить возможность продления срока действия многократных туристических виз. 4 апреля Россия ограничила упрощенную выдачу виз недружественным странам.

Туроператоры назвали страны, которые могут выдать Шенген до конца года
Туроператоры назвали страны, которые могут выдать Шенген до конца года

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визы Шенген АТОР Евросоюз туризм путешествия
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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