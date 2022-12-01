Кипр ввел плату за оформление туристической визы для россиян

Россияне больше не смогут бесплатно оформить туристическую визу на Кипр — с 1 декабря за процедуру будут взимать €80. Кипр одним из последних присоединился к решению ЕС о приостановке упрощенного визового режима для россиян

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Власти Кипра одними из последних в Евросоюзе отказались выдавать туристические визы россиянам на старых условиях: с 1 декабря оформление визы обойдется в €80, для детей от шести до 12 лет — €40. Решение об этом власти острова приняли 31 октября. Ранее россияне могли оформить туристическую визу на Кипр бесплатно.

После начала спецоперации на Украине в феврале Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Позднее кипрские власти объявили, что аннулируют гражданство нескольких крупных российских бизнесменов, попавших под санкции, в том числе Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Мошковича и Алексея Кузьмичева.

В июле президент Союза отельеров Лимассола Харис Теохарус признал, что кипрские отели теряют большую часть дохода из-за того, что российские туристы не могут приехать в страну в связи с ограничениями против России, введенными после начала военной операции.

«Туристы, которым мы не позволяем посещать остров, отправятся в соседнюю Турцию, страну, которая почти 50 лет занимает северную часть Кипра. Мы солидарны с Украиной, но наш маленький остров платит непропорционально большую цену другим европейским странам», — считает он.

Ранее замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос оценил потери из-за отсутствия российских и украинских туристов в этом году в €600 млн. При этом до начала военных действий и введения ограничений против России ожидалось, что число туристов приблизится к уровню допандемийного 2019 года. Доход от туристического бизнеса составляет порядка 10% экономики Кипра.

Евросоюз в феврале 2022 года частично приостановил упрощенный визовый режим с Россией из-за военной операции на Украине. Тогда решение касалось членов официальных делегаций, правительства и парламента, Конституционного и Верховного судов, обладателей дипломатических паспортов, а также предпринимателей.

А в сентябре 2022 года Совет Евросоюза утвердил решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. «Это приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз», — говорилось в сообщении совета.

Упрощенный визовый режим с Россией действовал с лета 2007 года.

Ряд стран Евросоюза запретили или серьезно ограничили выдачу туристических виз россиянам. А Чехия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия не только приостановили выдачу виз россиянам, но и запретили российским туристам пересекать границу.