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Путин поручил проработать введение безвизового режима для иностранцев
Путин поручил проработать безвизовый режим для иностранцев без принципа взаимности
Президент России Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ выработать предложения по установке безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета, который опубликован на сайте Кремля.
«Подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», — сказано в документе.
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