Кадыров предложил считать многодетное материнство профессией

Кадыров: нужно уравнять матерей с пятью и более детьми с работающими в плане соцгарантий

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Материнство в многодетных семьях надо приравнять к работе. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«В частности, я предлагаю уравнять женщин, воспитывающих, скажем, пять и более детей, с работающими гражданами в части социальных гарантий и дохода (например, посредством ежемесячных социальных выплат и пособий). Иными словами, предлагаю прировнять материнство с таким количеством детей к полноценной профессии со средним по экономике окладом», — написал Кадыров.

Он отметил, что таким матерям надо совмещать работу с семейными обязанностями, и напомнил, что именно они «выполняют важнейшую социальную роль по воспитанию подрастающего поколения, в том числе патриотического», и поддерживают традиционные ценности. По мнению главы Чечни, его инициатива положительно отобразится не только на демографии, но и даст таким семьям ощущение поддержки от общества и государства.

Власти России принимают меры для увеличения рождаемости. Так, в начале ноября президент Владимир Путин объявил о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года. Вскоре после этого президент подписал закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка с 1 января 2023 года. Пособие объединяет несколько ранее действовавших мер поддержки для семей с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Размер выплат будет зависеть от дохода семьи и составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. 5 декабря глава государства подписал закон о дополнительном ежемесячном пособии нуждающимся семьям с детьми до трех лет из средств материнского капитала в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе.

6 декабря власти попросили россиян оценить наиболее эффективные меры поддержки рождаемости. На портале «Госуслуги» появился опрос, в котором можно высказать мнение об уже действующей системе стимулирования рождаемости, а также о потенциальных нововведениях в этой сфере. К последним относятся такие меры, как, например, увязка размера пенсии с количеством детей, гарантированный отпуск отцам в течение месяца после рождения ребенка, увеличение размера пособия для работающих мам.

Рождаемость в России по итогам первого полугодия 2022 года снизилась на 6,3%, сообщал Росстат. В период с января по июнь в стране родились 635,2 тыс. детей. Число родившихся в целом по стране падает с 2014 года, подсчитали в ведомстве.