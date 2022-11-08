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Путин заявил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года

Путин заявил, что поддержка семей с детьми должна становиться более весомой
Президент провел совещание по поддержке доходов семей с детьми. Он заверил, что государство будет наращивать поддержку, несмотря на текущие сложности
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин на совещании по поддержке доходов семей с детьми.

«Ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. Сама эта программа продлена до конца 2026 года», — сказал президент.

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Он напомнил, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала, право на него получили семьи, где рождается первенец.

Размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит 590 тыс. руб., заявил на совещании глава Минтруда Антон Котяков.

«Будет увеличен и материнский капитал. Таким образом, в 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тыс. руб. На второго ребенка он составит почти 780 тыс. руб.», — сказал министр.

Он также сообщил, что средний размер единого пособия для семей с детьми составит 13 900 рублей. С 1 января 2023 года предусмотрен переход на единую выплату — ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, которая объединит семь действующих мер поддержки.

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«Новое пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, поданному в электронном виде без сбора справок. При назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. Размер пособия я уже озвучил. Хочу сказать, что в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей», — сказал Котяков.

Путин в январе 2020 года поручил правительству продлить действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2026 года.

Речь шла о поправках в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Они позволят семьям с первенцами, родившимися после 1 января 2020 года, получать выплату.

В 2022 году сумма материнского капитала при рождении первенца составляет 524,5 тыс. руб. При рождении второго ребенка выплачивают 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. руб., если его оформляла.

Одним из самых популярных способов использования господдержки остается улучшение жилищных условий и оплата ипотеки.

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материнский капитал Владимир Путин соцзащита
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