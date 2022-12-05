Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на ребенка из маткапитала

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин подписал закон о дополнительном ежемесячном пособии нуждающимся семьям с детьми до трех лет из средств материнского капитала. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении могут направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения установленную в субъекте Российской Федерации», — уточняется в законе.

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