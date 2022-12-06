Власти попросили россиян выбрать меры поддержки рождаемости

Власти решили улучшить систему поддержки рождаемости и спросили россиян на «Госуслугах», какие меры могли бы повлиять на их решение завести ребенка. Среди опций — льготная аренда жилья и увязка размера пенсии с количеством детей

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

На портале госуслуг появился опрос, посвященный мерам поддержки семей с детьми. Россиянам предложили высказать мнение об уже действующей системе стимулирования рождаемости (как на федеральном, так и на региональном уровнях), а также о потенциальных нововведениях в этой сфере, убедился корреспондент РБК. К последним относятся такие меры, как, например, увязка размера пенсии с количеством детей, гарантированный отпуск отцам в течение месяца после рождения ребенка, увеличение размера пособия для работающих мам.

Предполагается, что результаты исследования будут использованы для совершенствования социальной политики, следует из его описания на «Госуслугах». Опрос проводится в рамках межведомственного проекта «Повышение рождаемости», рассказали РБК в Минтруде. Анкету разработали Аналитический центр при правительстве и Минтруд. «В опрос были включены как действующие меры, так и те, которые предлагали общественные организации, представители родительского сообщества», — указали в ведомстве. Исследование проходит в 85 регионах России, сообщили в Минцифры. Опрос проводится до 1 февраля 2023 года.

Какие новые меры фигурируют в опросе

В рамках исследования у пользователей «Госуслуг» спросили, какие из федеральных мер поддержки рождаемости, в случае введения, могли бы повлиять на их решение родить очередного ребенка. К основным опциям относятся следующие.

Увеличение пособий и пенсий в зависимости от количества детей

Гражданам предложили оценить необходимость увеличения пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих женщин по принципу «чем больше детей, тем выше пособие». По актуальным правилам, его размер не может превышать 40% от среднего заработка родителя за последние два года, но не более 31,2 тыс. руб. в месяц.

В списке опций также значится увеличение размера будущей пенсии в зависимости от количества детей. На сегодняшний день льгот по размеру пенсионных выплат для многодетных матерей нет, но существуют послабления по возрасту выхода на пенсию. Так, женщинам, родившим пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет, мать троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четырех детей — в 56 лет.

Расширение прав на отпуск и удаленный режим работы

В рамках опроса россияне могут проголосовать за введение гибкого отпуска по уходу за ребенком с возможностью брать его частями до достижения ребенком семи лет, а не трех, как предполагается действующими нормами. Также можно поддержать учреждение гарантированного отпуска для отцов в течение месяца после появления новорожденного.

Сегодня срок такого отпуска составляет пять рабочих дней, зарплата при этом не сохраняется. Отец также может претендовать и на декретный отпуск.

Кроме того, одним из доступных для выбора вариантов стало право родителя перейти на удаленный режим работы до достижения ребенком возраста полутора лет, если «характер работы это позволяет».

Льготная ипотека и аренда

Одним из предлагаемых для выбора вариантов стала льготная ипотека по сниженной ставке 2–3% при рождении второго и последующих детей, а также кредитные каникулы по ипотеке до достижения ребенком трех лет. Действующая программа семейной ипотеки предполагает более высокую ставку — до 6%. Однако есть ряд ограничений, в том числе по сумме кредита: до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях и 6 млн для других субъектов.

При рождении третьего и последующих детей государство могло бы рассмотреть возможность компенсации части ипотечного кредита, следует из опроса. Сегодня такие семьи могут получить 450 тыс. руб. на указанные цели.

Еще одна потенциальная льгота, упомянутая в исследовании, — право на государственное «комфортное» арендное жилье с льготной оплатой. О том, что в России разрабатывают законопроект о социальном найме квартир для молодых семей, говорила ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Эти квартиры должны передаваться молодой семье, которая встала в очередь на получение жилья. Форма — социальный наем без права приватизации и продажи», — отмечала она.

Образование и уход за детьми

В рамках опроса можно проголосовать за помощь социальной няни в присмотре и уходе за детьми, продление времени работы детских садов до завершения рабочего дня родителей и за доступные группы продленного дня в школах для детей до десяти лет. Кроме того, респонденты могли поддержать компенсацию стоимости обучения детей из многодетных семей в вузах.

Результаты исследования общественного мнения помогут оценить отношение к действующим мерам поддержки семей, а также выявить наиболее востребованные гражданами меры из числа тех, которые предлагались общественными организациями, надеются в Минтруде.

Впрочем, опрос строился не только вокруг мер поддержки. У россиян также спрашивают, сколько детей они хотели бы иметь, если бы не было «материальных, медицинских и иных ограничений», что мешает завести ребенка прямо сейчас, какие ценности для них являются наиболее важными, а кроме того, считают ли они себя верующими людьми. Тема экономического кризиса в опросе не упоминается, специальная военная операция на территории Украины фигурирует в нем лишь единожды (мобилизация партнера была одним из вариантов ответа на вопрос о препятствиях к деторождению).

О том, что в России наблюдается «крайне сложная» демографическая ситуация, заявлял на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин. Он отмечал, что правительству необходимо разработать дополнительные меры «кардинального характера» для поддержки семей с детьми. По данным Росстата, число родившихся в январе—сентябре 2022 года снизилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Каковы перспективы рождаемости

Число рождений в России сокращается уже несколько лет, отмечает научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала ИЭП им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов. Этот процесс можно разделить на две составляющие. «Первая — структурный фактор, то есть сокращение количества молодых женщин (потенциальных матерей) из-за демографического «эха» низкой рождаемости 1990-х — начала 2000-х годов. На этот фактор повлиять практически невозможно. И вторая составляющая — снижение количества рождений в среднем на одну женщину», — указывает эксперт.

Именно со вторым фактором должно работать государство через меры социальной политики, полагает Ефремов. Однако на фоне экономических трудностей и мобилизации скорректировать его сложно. «Совершенно очевидно, что число рождений и в следующем году продолжит снижаться и, скорее всего, этот процесс даже ускорится», — оценивает Ефремов. Совокупный спад рождений в 2023 году составит 8–10% от показателей нынешнего года, прогнозирует он.

Сами российские семьи, помимо резко сузившегося в нынешнем году горизонта планирования, чаще всего среди барьеров для рождения детей называют материальные (особенно жилье и размер доходов), напоминает эксперт. Поэтому, по его мнению, все перечисленные в опросе меры, способствующие решению жилищных проблем семей, потенциально могут быть успешными.

Другая важная группа мер — помощь семьям в сочетании родительства и работы, причем как для отцов, так и для матерей в равной степени, добавляет демограф. Для России это актуально, тем более что ранний возврат матерей к работе после рождения ребенка полезен для семейных доходов и в конечном счете способствует росту фактической рождаемости, считает Ефремов.

«В российских условиях для эффективности мер поддержки рождаемости требуется очень широкий набор самых разнообразных мер, которые смогут ответить на запросы самых разных семей. Особенность России в том, что наше общество очень разнообразное, как территориально, так и социально», — заключает Ефремов.