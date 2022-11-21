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Путин подписал закон о едином пособии малообеспеченным семьям с детьми

Путин подписал федеральный закон об универсальном пособии семьям с детьми
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Президент России Владимир Путин установил единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующие поправки внесены в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

«Право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории Российской Федерации», — указано в документе.

Новый федеральный закон вступает в силу 1 января 2023 года.

Как ранее пояснял министр труда и социальной защиты Антон Котяков, пособие будет объединять несколько ранее действовавших мер поддержки, в том числе:

  • ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет;
  • пособие по уходу за ребенком в связи с материнством;
  • ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет;
  • ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.

Выплаты предназначаются для семей с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Размер пособия будет зависеть от дохода семьи и составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.

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Президент анонсировал единое пособие 8 ноября на совещании по вопросу поддержки семей с детьми. «Оформление и получение единого пособия должны быть максимально понятными, простыми, удобными для граждан», — подчеркнул Путин.

Минтруд уточнил, что средний размер пособия на одного ребенка по стране составит 7 тыс., 10,5 тыс. или 14 тыс. руб. в зависимости от нуждаемости семьи. Выплаты нуждающимся беременным женщинам в среднем по России увеличатся до 15,7 тыс. руб.

15 ноября Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект об универсальном пособии.

Теги
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Владимир Путин федеральный закон пособие рождение

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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