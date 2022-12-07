Глава СПЧ сообщил Путину о проблемах с выплатами участникам спецоперации

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 66,11 (+0,59) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 62,91 (+0,73) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Глава МОК заявил о необходимости продления санкций в отношении России Спорт, 18:36
Как перенести ИТ-инфраструктуру с западных сервисов на отечественные РБК и Cloud, 18:32
Путин назвал число мобилизованных в зоне спецоперации Политика, 18:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:25
Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны Политика, 18:24
Путин назвал Россию «единственным настоящим гарантом» целостности Украины Политика, 18:22
В Афганистане впервые после прихода талибов устроили публичную казнь Политика, 18:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 18:09
Александр Горчилин сыграл клипмейкера в комедии про лихие 90-е. Трейлер Life, 18:02
Минфин разместил близкий к рекордному однодневный объем ОФЗ Инвестиции, 17:58
Пряник за рекрутинг: что поможет трудоустроить людей с инвалидностью Партнерский проект, 17:57
В Германии сообщили о договоренности по размещению Patriot в Польше Политика, 17:56
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:54
Экоактивисты облили краской вход в театр Ла Скала в Италии Life, 17:53
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Военная операция на Украине ,  
0 

Глава СПЧ сообщил Путину о проблемах с выплатами участникам спецоперации

Фадеев: в зоне спецоперации на Украине есть люди, которым не перечислили выплаты
Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Некоторые участники военной операции на Украине несколько месяцев не получали положенных выплат, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным председатель СПЧ Валерий Фадеев.

«Как сообщают коллеги и, в частности, наш новый член совета Александр Коц, в зоне проведения СВО есть люди, которым за четыре месяца вообще ничего не перечислили, кому-то не пришли региональные доплаты. Это не массовое явление, но с каждым таким случаем необходимо разбираться», — заявил Фадеев.

Путин ответил, что эта проблема должна «находиться в поле зрения всего общества, государства». «Здесь вопросов, наверное, много — это касается и своевременных выплат, соответствующего денежного содержания да и просто бытовая помощь нужна многим семьям мобилизованных ребят», — сказал президент.

Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении призыва 300 тыс. человек. Указа о завершении мобилизации не было, в Кремле заявили, что такой документ не нужен.

Мобилизованные получили право на те же выплаты гарантии, что и контрактные военнослужащие. В начале ноября глава государства подписал указ, согласно которому заключившим контракт на прохождение военной службы во время спецоперации, в том числе мобилизованным, положена единовременная выплата в размере 195 тыс. руб. Власти регионов также вводили свои единовременные и ежемесячные меры поддержки.

В некоторых субъектах мобилизованные жаловались на проблемы с выплатами и обеспечением. Например, в Ульяновской области призывники из Чувашии устроили забастовку, заявив, что не получили обещанных 195 тыс. руб. Как указывал глава Чувашии Олег Николаев, такая ситуация сложилась из-за недостатка информации о положенных мерах поддержки. На проблемы с зарплатами жаловались мобилизованные в Екатеринбурге — омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что эти вопросы решаются.

Читайте на РБК Pro
Не начальник, а кредитор: зачем западные компании выдают займы работникам
Матерные KPI: чем ругань на рабочем месте может помочь коллективу
Как справиться с главным признаком старения: 3 эффективных метода
Друг Джобса: почему от нового главы Disney ждут продажи компании Apple

16 ноября Минцифры сообщило, что мобилизованные, добровольцы, контрактники могут оставить заявление о задержке в предоставлении выплат на портале госуслуг. Это за них могут сделать и члены их семей.

Теги
Персоны
СПЧ Валерий Фадеев Владимир Путин Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Омбудсмен заявила о решении проблем с выплатами мобилизованным
Общество
В Приморье более 80% мобилизованных получили региональную выплату
Общество
В Алтайском крае соберут данные о не получивших выплаты мобилизованных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter