Глава СПЧ сообщил Путину о проблемах с выплатами участникам спецоперации

Фадеев: в зоне спецоперации на Украине есть люди, которым не перечислили выплаты

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Некоторые участники военной операции на Украине несколько месяцев не получали положенных выплат, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным председатель СПЧ Валерий Фадеев.

«Как сообщают коллеги и, в частности, наш новый член совета Александр Коц, в зоне проведения СВО есть люди, которым за четыре месяца вообще ничего не перечислили, кому-то не пришли региональные доплаты. Это не массовое явление, но с каждым таким случаем необходимо разбираться», — заявил Фадеев.

Путин ответил, что эта проблема должна «находиться в поле зрения всего общества, государства». «Здесь вопросов, наверное, много — это касается и своевременных выплат, соответствующего денежного содержания да и просто бытовая помощь нужна многим семьям мобилизованных ребят», — сказал президент.

Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении призыва 300 тыс. человек. Указа о завершении мобилизации не было, в Кремле заявили, что такой документ не нужен.

Мобилизованные получили право на те же выплаты гарантии, что и контрактные военнослужащие. В начале ноября глава государства подписал указ, согласно которому заключившим контракт на прохождение военной службы во время спецоперации, в том числе мобилизованным, положена единовременная выплата в размере 195 тыс. руб. Власти регионов также вводили свои единовременные и ежемесячные меры поддержки.

В некоторых субъектах мобилизованные жаловались на проблемы с выплатами и обеспечением. Например, в Ульяновской области призывники из Чувашии устроили забастовку, заявив, что не получили обещанных 195 тыс. руб. Как указывал глава Чувашии Олег Николаев, такая ситуация сложилась из-за недостатка информации о положенных мерах поддержки. На проблемы с зарплатами жаловались мобилизованные в Екатеринбурге — омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что эти вопросы решаются.

16 ноября Минцифры сообщило, что мобилизованные, добровольцы, контрактники могут оставить заявление о задержке в предоставлении выплат на портале госуслуг. Это за них могут сделать и члены их семей.