Омбудсмен заявила о решении проблем с выплатами мобилизованным

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Проблемы с выплатами мобилизованным в Екатеринбурге решаются аппаратом уполномоченного по правам человека Свердловской области. Об этом омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила РБК, комментируя видео с жалобами мобилизованных, которые опубликовало местное издание «E1».

«Очень много проблем с переадресацией карточек — это основная причина. Это же люди [с видеообращения], которые были мобилизованы, по-моему, 26 октября. И они в конце месяца только появились. В данном случае у одного семейная выплата не шла», — сказала Мерзлякова РБК. Омбудсмен отметила, что женщине, которая также появилась в видеоролике, все выплатили 16 ноября — у нее была заблокирована карта.

В своих соцсетях Мерзлякова сказала, что случаи, в которых возникают сомнения в выплатах, редкие.

«Бывает, супруги зарегистрировали брак, но информация еще не поступила из ЗАГСа, отец не внесен в свидетельство о рождении. Случалось и такое, что у родственников арестованы счета, и мы ищем решения, чтобы люди все равно получили деньги», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте».

Новостной портал «Е1» опубликовал видео, в котором мобилизованные из Екатеринбурга жалуются на проблемы с зарплатами. 150 служащих находятся в учебном центре в Тюмени, но, по их словам, командование заявляет о планах отправить их в зону ведения боевых действий. При этом один из мобилизованных, читающий на видео текст, говорит, что всех «еще не оформили, а через неделю уже отправка».

«Призванным из других регионов приходит гуманитарка, вещи, экипировка. Нам уже достается то, что им не понадобились, остатки, своего ничего нет. Мы еле выбили губернаторские выплаты, эти 20 тыс., — просто с боем», — заявил мужчина на ролике.

В ноябре Минобороны пообещало осуществить декабрьские выплаты мобилизованным досрочно, начиная с 8 ноября. Об этом сказала замминистра обороны Татьяна Шевцова. Она напомнила, что выплаты должны составлять не менее 195 тыс. руб. в месяц.