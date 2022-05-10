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Председатель правительства Калмыкии стал врио главы Марий Эл

Врио главы Марий Эл стал председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев, указ о его назначении подписал Владимир Путин
Юрий Зайцев
Юрий Зайцев (Фото: Правительство Республики Калмыкия)

Председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев возглавил республику Марий Эл, указ о его назначении подписал президент Владимир Путин.

Днем 10 мая глава республики Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что не планирует баллотироваться на новый срок.

Юрий Зайцев родился в 1970 году. Окончил Военный университет Минобороны по специальности «иностранный язык» с квалификацией «переводчик-референт, специалист в информационно-аналитической области». Свободно владеет итальянским и французским языками. До назначения в 2019 году на пост главы правительства Калмыкии занимал должность гендиректора ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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Теги
Наталья Галимова Наталья Галимова, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Марий Эл Калмыкия назначения Александр Евстифеев
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