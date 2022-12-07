Блинкен заявил, что Китай следит за ситуацией на Украине и ответом Запада

Китай внимательно следит за происходящим на Украине и реакцией западных стран на действия России, видя сплочение государств в поддержке Киева, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции. Трансляцию вел Госдепартамент.

Одна из журналисток задала вопрос, не влияет ли негативно на поддержку Тайваня оказание военной помощи Украине.

Блинкен ответил, что считает ситуацию противоположной, поскольку Китай видит, какое давление оказывается на России из-за начала боевых действий на Украине, как ряд стран продолжает оказывать Киеву необходимую военную помощь. «Если говорить о НАТО, то [Китай видит, как] мы усиливаем собственную способность к обороне, если эта агрессия распространится. Я думаю, это должно иметь влияние на видение будущего Китая и того, что его может ожидать в вопросе Тайваня», — сказал госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что США привержены намерению сохранять мир и стабильность в Тайванском проливе.

В 1949 году на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами эвакуировалась администрация Китайской Республики и правящей партии «Гоминьдан», которая не признала законность коммунистического правительства КНР. Пекин, в свою очередь, не признает суверенитет Тайваня и считает его одной из китайских провинций. В августе отношения между Китаем и США обострились после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай счел ее приезд вмешательством во внутренние дела государства. Президент России Владимир Путин раскритиковал визит Пелоси на Тайвань и назвал остров неотъемлемой частью Китая.

В середине октября лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет противостоять сепаратизму на Тайване и вмешательству в дела острова внешних сил. По словам лидера республики, китайское руководство стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не исключает применения силы.

Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость превратить Народно-освободительную армию Китая в армию «мирового класса» к 2027 году. По данным ЦРУ, к этой дате Пекин поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем.

В канцелярии президента Тайваня после этого заявили, что островное государство не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромиссы по вопросам свободы и демократии.

В США не раз призывали готовиться к возможным действиям Китая в отношении Тайваня. Замгоссекретаря Венди Шерман допускала войну Китая и США при Си Цзиньпине. «Я думаю, что война потенциально возможна, потому что Си Цзиньпин теперь имеет абсолютный контроль в Китае. <...> Итак, наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить это, призвать Китай не двигаться в этом направлении. Но также и поддержать Тайвань, чтобы у него были средства для самозащиты», — сказала она.

В то же время Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в ноябре заявил, что тайваньский вопрос является первой непреодолимой красной линией в отношениях двух стран.

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