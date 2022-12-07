Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 66,11 (+0,59) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 62,91 (+0,73) Инвестиции, 06 дек, 16:26
В Латвии предложили внести бывшего ведущего «Дождя» в черный список Политика, 01:44
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 01:41
Блинкен заявил, что Китай следит за ситуацией на Украине и ответом Запада Политика, 01:22
США заявили, что не препятствуют разработке Киевом дальнобойного оружия Политика, 00:46
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 00:30
Авторынок в России снова начал расти. 6 главных выводов по итогам ноября Авто, 00:30
В Грузии заявили, что Тбилиси не будет поставлять Киеву военную помощь Политика, 00:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Катаре побит рекорд результативности. Главное на ЧМ Спорт, 00:06
Что читать зимой. 10 долгожданных новинок Life, 00:04
ЦИАН назвал регионы, где за год сильнее всего подорожала земля под ИЖС Недвижимость, 00:03
США одобрили продажу танков и вертолетов на $5 млрд Польше и Южной Корее Политика, 00:00
Эксперты предсказали двукратное сокращение сборов в инвестстраховании Финансы, 00:00
Покупатель заводов Fazer заявил о «воровстве или идиотизме» в компании Бизнес, 00:00
Сборную Бразилии обвинили в неуважении к сопернику. Что произошло Спорт, 00:00
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

Блинкен заявил, что Китай следит за ситуацией на Украине и ответом Запада

Госсекретарь США: Китай внимательно следит за ситуацией на Украине и ответом Запада

Китай внимательно следит за происходящим на Украине и реакцией западных стран на действия России, видя сплочение государств в поддержке Киева, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции. Трансляцию вел Госдепартамент.

Одна из журналисток задала вопрос, не влияет ли негативно на поддержку Тайваня оказание военной помощи Украине.

Блинкен ответил, что считает ситуацию противоположной, поскольку Китай видит, какое давление оказывается на России из-за начала боевых действий на Украине, как ряд стран продолжает оказывать Киеву необходимую военную помощь. «Если говорить о НАТО, то [Китай видит, как] мы усиливаем собственную способность к обороне, если эта агрессия распространится. Я думаю, это должно иметь влияние на видение будущего Китая и того, что его может ожидать в вопросе Тайваня», — сказал госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что США привержены намерению сохранять мир и стабильность в Тайванском проливе.

В 1949 году на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами эвакуировалась администрация Китайской Республики и правящей партии «Гоминьдан», которая не признала законность коммунистического правительства КНР. Пекин, в свою очередь, не признает суверенитет Тайваня и считает его одной из китайских провинций.

В августе отношения между Китаем и США обострились после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай счел ее приезд вмешательством во внутренние дела государства.

Президент России Владимир Путин раскритиковал визит Пелоси на Тайвань и назвал остров неотъемлемой частью Китая.

В середине октября лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет противостоять сепаратизму на Тайване и вмешательству в дела острова внешних сил. По словам лидера республики, китайское руководство стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не исключает применения силы.

Читайте на РБК Pro
Почему отказ от спиртного может спасти жизнь, если вы храпите
Сервис аренды самокатов Whoosh идет на IPO. Что важно знать инвестору
Чем опасна отмена драконовских антиковидных мер в Китае — The Economist
В какие российские акции инвестировать в 2023 году: советы аналитиков

Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость превратить Народно-освободительную армию Китая в армию «мирового класса» к 2027 году. По данным ЦРУ, к этой дате Пекин поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем.

В канцелярии президента Тайваня после этого заявили, что островное государство не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромиссы по вопросам свободы и демократии.

В США не раз призывали готовиться к возможным действиям Китая в отношении Тайваня. Замгоссекретаря Венди Шерман допускала войну Китая и США при Си Цзиньпине. «Я думаю, что война потенциально возможна, потому что Си Цзиньпин теперь имеет абсолютный контроль в Китае. <...> Итак, наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить это, призвать Китай не двигаться в этом направлении. Но также и поддержать Тайвань, чтобы у него были средства для самозащиты», — сказала она.

В то же время Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в ноябре заявил, что тайваньский вопрос является первой непреодолимой красной линией в отношениях двух стран.

Материал дополняется.

Теги
Тайвань Энтони Блинкен Китай
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter