Bloomberg узнал о планах США поставить Тайваню более совершенные Patriot

США предложили добавить к пакету военной помощи Тайваню до 100 усовершенствованных ракет ПВО Patriot на $882 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ Госдепартамента.

Речь идет о поставке до 100 ракет более совершенной версии Patriot PAC-3, чем предыдущие, отправленные на Тайвань.

Это предложение станет дополнением к сделке, заключенной США и Тайванем в 2010 году, ее потенциальная общая стоимость — $2,81 млрд. Цель — улучшить способность противоракетной обороны острова для защиты территориальной целостности и предотвращения угрозы региональной стабильности.

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