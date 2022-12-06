Россия запросила заседание СБ ООН на тему поставок оружия Украине
«Здесь есть о чем поговорить!» — отметил дипломат.
23 ноября президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену направить Украине до $400 млн «по оборонным статьям и службам Министерства обороны, а также по военному образованию и подготовке».
29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Бухаресте отметил, что единственным путем к долгосрочному миру на Украине является продолжение поставок ей вооружений. Ранее, 21 ноября, Столтенберг говорил, что альянс должен предоставлять военную поддержку Украине ради «приемлемых» для нее условий на переговорах с Россией.
Российская сторона критикует поставки вооружения на Украину.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление Столтенберга, указал, что ему и другим западным политикам пора понять, что стремление к прекращению боевых действий и желание отправлять Украине оружие взаимно исключены. 2 декабря в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем президент России Владимир Путин осудил деструктивную линию западных государств, «накачивающих киевский режим вооружениями». В Кремле также утверждают, что поставки западных вооружений не помешают России достичь целей спецоперации, а Украине принесут «страдания».