Россия запросила заседание СБ ООН на тему поставок оружия Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 66,11 (+0,59) Инвестиции, 16:26
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 62,91 (+0,73) Инвестиции, 16:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:14
Испания вновь проиграла по пенальти в 1/8 финала. Что происходит на ЧМ Спорт, 21:05
Медведев заявил о «раскочегаривании» оборонных предприятий Политика, 20:53
Глава IATA призвал Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию Политика, 20:50
Сборная Испании проиграла по пенальти Марокко в 1/8 финала ЧМ Спорт, 20:47
ВТБ приостановил выплаты по части «вечных» субординированых облигаций Финансы, 20:40
Криштиану Роналду не попал в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ Спорт, 20:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В короля Карла III второй раз за месяц бросили яйцо Общество, 20:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:29
Как большие данные помогли завоевывать рынок: опыт сети «Петрович» РБК и СберАналитика, 20:28
Цены на нефть Brent впервые с 6 января упали ниже $80 за баррель Инвестиции, 20:22
Пугачева вошла в список 100 самых влиятельных женщин по версии Би-би-си Life, 20:16
Как люди распоряжаются крупными выигрышами в лотерею РБК и Столото, 20:16
Самюэль Это'О извинился за нападение на болельщика на ЧМ в Катаре Спорт, 20:14
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Военная операция на Украине ,  
0 

Россия запросила заседание СБ ООН на тему поставок оружия Украине

Россия запросила на 9 декабря заседание СБ ООН в связи с поставками оружия Украине
Совет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)
Россия запросила на 9 декабря заседание СБ ООН в связи с поставками оружия на Украину. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

«Здесь есть о чем поговорить!» — отметил дипломат.

23 ноября президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену направить Украине до $400 млн «по оборонным статьям и службам Министерства обороны, а также по военному образованию и подготовке».

29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Бухаресте отметил, что единственным путем к долгосрочному миру на Украине является продолжение поставок ей вооружений. Ранее, 21 ноября, Столтенберг говорил, что альянс должен предоставлять военную поддержку Украине ради «приемлемых» для нее условий на переговорах с Россией.

Российская сторона критикует поставки вооружения на Украину.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление Столтенберга, указал, что ему и другим западным политикам пора понять, что стремление к прекращению боевых действий и желание отправлять Украине оружие взаимно исключены. 2 декабря в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем президент России Владимир Путин осудил деструктивную линию западных государств, «накачивающих киевский режим вооружениями». В Кремле также утверждают, что поставки западных вооружений не помешают России достичь целей спецоперации, а Украине принесут «страдания».

Теги
Дмитрий Полянский Совет безопасности ООН военные поставки Украина ООН
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Минобороны заявило о срыве выпуска вооружений на украинских заводах
Политика
WSJ узнала о тайном снижении характеристик поставленных на Украину HIMARS
Политика
Белый дом объяснил отказ США поставить Украине оружие большей дальности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter