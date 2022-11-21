НАТО связало приемлемые условия на переговорах с военной поддержкой Киева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что исход переговоров «зависит от изменений на поле боя»

Йенс Столтенберг (Фото: Leon Neal / Getty Images)

НАТО должно предоставлять военную поддержку Украине ради «приемлемых» условий для нее на переговорах с Россией, заявил в ходе парламентской ассамблеи альянса в Мадриде генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Он высказался за окончание конфликта за столом переговоров. «Но мы также знаем, что исход переговоров зависит от изменений на поле боя. Так что, если мы хотим результата, приемлемого для Украины… Наилучший способ это сделать — предоставлять военную поддержку Украине», — сказал он.

Также Столтенберг заявил о планах увеличить обязательства членов альянса по расходам на оборону. Сейчас целью является 2% ВВП.

Россия ведет спецоперацию на Украине с февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию соседнего государства. США, ЕС и другие западные страны усилили военную помощь Украине после начала операции. Москва не раз критиковала их за поставки оружия Киеву.

Переговоры о мирном урегулировании между Россией и Украиной продолжались с конца февраля и были приостановлены в мае. После референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, по итогам которых они были включены в состав России, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

В ноябре The Washington Post со ссылкой на источники писала, что США призвали руководство Украины продемонстрировать открытость к переговорам с Россией и отойти от позиции полного отказа от них. На саммите G20 Зеленский озвучил условия «формулы мира», среди прочего упомянув необходимость вывода российских войск и прекращение боевых действий. В МИД России назвали требования Киева «нереалистичными», а в Кремле заявили, что Украина «не может и не хочет» вести переговоры. «Соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 ноября.