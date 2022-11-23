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Военная операция на Украине ,  
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Байден поручил выделить на помощь Украине до $400 млн

Блинкен: новый пакет военной помощи Киеву включает боеприпасы и средства ПВО
В Госдепе сообщили, что в рамках этой помощи предоставят Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и средства ПВО из запасов Пентагона
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену направить до $400 млн на оказание помощи Украине, следует из сообщения Белого дома.

«Направить до $400 млн по оборонным статьям и службам Министерства обороны, а также по военному образованию и подготовке, для оказания помощи Украине и принятия решений, требуемых в соответствии с этим разделом», — говорится в сообщении.

В сообщении Госдепартамента говорится, что это будет уже 26-я поставка американских вооружений Украине с августа 2021 года. По словам Блинкена, она будет включать «дополнительное вооружение, боеприпасы и средства противовоздушной обороны из запасов Министерства обороны США».

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон уже предоставил Украине помощь более чем на $20 млрд. Министр пообещал, что США продолжат «поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

В рамках военной помощи Украине США поставляют ей различные вооружения и боеприпасы, среди которых реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним, зенитно-ракетные комплексы NASAMS и снаряды к ним, противотанковые комплексы Javelin, системы противовоздушной обороны Hawk, Avenger и ракеты к ним, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, бронированные транспортные средства и другая техника.

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Госдепартамент отметил, что также приветствует усилия своих партнеров по военной поддержке Украины. В частности, в ведомстве отметили последние анонсы помощи от Великобритании (поставки систем ПВО почти на $60 млн) и Швеции (тоже ПВО, но на сумму почти $300 млн). Россия указывала, что поставки оружия Западом не помешают ей достичь целей спецоперации на Украине.

Помимо военной помощи Вашингтон выделяет Киеву средства на другие нужды. Накануне, 22 ноября, американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Украина получит $4,5 млрд в форме грантов в качестве прямой бюджетной поддержки. С учетом этих денег общий объем бюджетной поддержки Украины от Соединенных Штатов достигнет $13 млрд, добавила министр.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джо Байден Госдепартамент США военная помощь Украина
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