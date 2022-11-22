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В Совфеде увидели у генсека НАТО риторику «больше смертей ради мира»

Косачев назвал генсека НАТО одержимым из-за призыва расширять поставки оружия Украине

Западным политикам, в том числе генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, пора понять, что стремление к прекращению боевых действий и желание отправлять Украине оружие являются взаимоисключающими действиями, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем телеграм-канале.

Ранее Столтенберг во время своего выступления на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде заявил, что любой конфликт все равно заканчивается за столом переговоров, и при этом призвал продолжать оказываться военную помощь Украине.

«Любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мирного решения, которое будет приемлемо для Украины, а это определяется успехами на поле боя. Поэтому НАТО должно продолжать расширять поставки Украине», — сказал он.

Комментируя его слова, Косачев отметил, что стремление к миру и поставки оружия Киеву — взаимоисключающие тезисы. «Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Украину оружием — это разнонаправленные и взаимоисключающие действия. Больше смертей ради мира — это однозначно не то, что приблизит переговоры», — добавил он.

США, ЕС и другие страны Запада после начала российской военной операции на Украине усилили военную поддержку Киева в части поставок вооружения и техники. Москва регулярно критикует поставки вооружения западными странами на Украину. В Кремле подчеркивали, что такие действия лишь затянут конфликт не помешают России достичь целей военной операции.

Теги
Константин Косачев Совет Федерации Йенс Столтенберг НАТО поставки оружия Украина Военная операция на Украине
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