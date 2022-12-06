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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о возвращении в Россию 60 военных из плена

Минобороны России: из украинского плена вернулись 60 российских военнослужащих
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Из украинского плена 6 декабря вернулись 60 российских военнослужащих, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заявили в ведомстве.

Ранее об очередном обмене военнопленными с Украиной и возвращении на родину 60 российских военнослужащих сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Он отметил, что вместе с коллегами составляет общий свод обращений от родственников находящихся в плену военных, формирует перечни и передает их в Минобороны для включения в списки на обмен. По словам депутата, из вернувшихся в результате прошлых обменов военнослужащих «более 50% фамилий тех, чьи родственники обратились» к ним, в Госдуму.

В последний раз Россия и Украина обменялись пленными 1 декабря: Москва вернула 50 военных, столько же отправились на Украину. Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что среди освобожденных россиян — 12 бойцов из республики и еще восемь — из ЛНР.

В ноябре Москва и Киев несколько раз сообщали об обмене военнопленными. 23 ноября состоялся обмен по формуле «35 на 36», 24 ноября — «50 на 50», 25 ноября — «9 на 9». Врио главы ЛНР Леонид Пасечник 28 ноября рассказал о возвращении из украинского плена 23 человек.

Теги
Военная операция на Украине Минобороны обмен пленными пленные военнопленные
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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